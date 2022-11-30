تصل لـ3 آلاف جنيه.. أسعار تذاكر العرض المسرحي «سيدتي الجميلة»

يستعد الفنان أحمد السقا للعودة إلى المسرح مرة أخرى بعد غياب قارب الـ 18 عاما، منذ مسرحية «عفروتو»، إذ كشف عن بوستر العرض المسرحي «سيدتي الجميلة» المقرر تقديمه ضمن فعاليات موسم الرياض في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر المقبل على مسرح «بكر الشدي».

مسرحية «سيدتي الجميلة» هي من أعمال الأديب العالمي جورج برنارد شو، وقام الكاتب بهجت قمر بتمصيرها، تم عرضها للمرة الأولى عام 1969 من بطولة فؤاد المهندس، شويكار، حسن مصطفى، جمال إسماعيل، سيد زيان ومن إخراج حسن عبد السلام.

قصة وأبطال مسرحية «سيدتي الجميلة»

وتدور أحداث النسخة الجديدة من المسرحية حول «كمال» متخصص الإتيكيت الذي يهرب من رجل ذي نفوذ بصحبة صديقه، ويقيم لدى بلطجي في حارة شعبية يلتقي بابنته النشالة التي تحلم أن تتعلم وتغير حياتها، وما أن تجد «كمال» تلجأ إليه ليعلمها ويغيرها لتصبح من أبناء المجتمع الراقي.

ويجمع العرض المسرحي في بطولته عدد من الفنانين أمام أحمد السقا، من بينهم ريم مصطفى، محمد عبد الرحمن، علاء مرسي، ليلى عز العرب، ومحسن منصور، إشراف على النص أيمن بهجت قمر، رؤية إخراجية لـ مصطفى حسني.

أسعار تذاكر العرض المسرحي «سيدتي الجميلة»

وتأتي أسعار تذاكر العرض المسرحي «سيدتي الجميلة» في 5 فئات تبدأ من 150 ريالًا سعوديًا وتصل 500 ريال سعودي، وفقا للموقع الرسمي حجز:

- الفئة الأولى 150 ريالًا سعوديًا، وهو ما يوازي 980 جنيهًا مصريًا.

- الفئة الثانية 200 ريال سعودي، وهو ما يوازي 1.300 جنيه مصري.

- الفئة الثالثة 300 ريال سعودي، وهو ما يوازي 1.960 جنيه مصري.

- فئة الـ «VIP» وتصل لـ 350 ريالًا سعوديًا، وهو ما يوازي2.287 جنيه مصري.

- فئة الـ «VVIP» وتصل لـ 500 ريال سعودي، وهو ما يوازي 3.267 جنيه مصري.