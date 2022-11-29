بعد غياب 18 سنة.. الفنان أحمد السقا يعود للمسرح بـ«سيدتي الجميلة» 6 ديسمبر

كشفت الشركة المنتجة لمسرحية سيدتي الجميلة التي تعيد الفنان أحمد السقا إلى خشبة المسرح، بعد غياب دام لأكثر من 18 سنة، عن البوستر الرسمي للعمل الفني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الفنان أحمد السقا على بوستر مسرحية سيدتي الجميلة بجانب عدد كبير من الفنانين الذين يشاركون معه في المسرحية، من بينهم ريم مصطفى ومحمد عبد الرحمن توتا وعلاء مرسي وليلي عز العربي وغيرهم .

أحمد السقا مع أبرز نجوم الفنّ بانتظاركم في مسرحية "سيدتي الجميلة" على مسرح بكر الشدي داخل #بوليفارد_رياض_سيتي

من 6-10 ديسمبر

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موعد عرض مسرحية «سيدتي الجميلة»

وجرى الكشف عن موعد انطلاق عرض مسرحية أحمد السقا، إذ تنطلق يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر، وذلك على خشبة مسرح بكر الشدي داخل بوليفارد الرياض وستستمر حتى يوم السبت الموافق 10 ديسمبر.

آخر الأعمال المسرحية التي قدمها الفنان أحمد السقا هي مسرحية «كده أوكيه»، والتي قدمها بالتعاون مع منى زكي وياسمين عبد العزيز وهاني رمزى وشريف منير وعدد آخر من الفنانين وكانت عام 2003.