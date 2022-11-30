مسرحية سيدتي الجميلة.. يقدمها أحمد السقا بعد 53 عاما من عرضها

تعد مسرحية سيدتي الجميلة، من أشهر الأعمال الفنية التي عرضت في ستينيات القرن الماضي، وحققت وقتها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا سواء على خشبة المسرح، أو بعد تسجيلها وعرضها على شاشة التليفزيون، وفي خطوة جريئة قرر الفنان أحمد السقا، إعادة تقديمها مرة أخرى بعد مرور نحو 53 عامًا على عرضها.

مسرحية سيدتي الجميلة لأحمد السقا

مسرحية سيدتي الجميلة، يقوم ببطولتها الفنان أحمد السقا، في ثوبها الجديد، حيث من المقرر عرضها على مسرح بكر الشدي داخل بوليفارد الرياض سيتي، لمدة 5 أيام تبدأ يوم 6 وحتى 10ديسمبر المقبل.

مسرحية سيدتي الجميلة بطولة أحمد السقا

ويقوم ببطولتة مسرحية سيدتي الجميلة، أحمد السقا، ريم مصطفى، علاء مرسى، محمد عبدالرحمن توتا، ليلى عز العرب، محسن منصور، كتابة أيمن بهجت قمر، وتصدر «السقا» البوستر الدعائي للمسرحية وهو يرتدي بدلة باللون الأبيض.

مسرحية سيدتي الجميلة.. قدمها فؤاد المهندس وشويكار عام 1969

وكانت مسرحية سيدتي الجميلة، قد تم عرضها عام 1969 وقام ببطولتها فؤاد المهندس، شويكار، حسن مصطفى، جمال إسماعيل، سيد زيان، فاروق فلوكس، نظيم شعرواي، زوزو شكيب، وهى للأديب العالمي جورج برنارد شو، وقام بكتابتها وإعادة تمصيرها الكاتب الكبير بهجت قمر وسمير خفاجي، وإخراج حسن عبدالسلام.