المخرج جاي ريتشي: لن أتردد في التعاون مع ويل سميث في «Aladdin 2»

أكّد المخرج جاي ريتشي أنه لن يتردد في إعادة الممثل الأمريكي ويل سميث إلى دور الجني في الجزء الثاني من فيلم «Aladdin»، ولن يكون لديه مشكلة في لم شمل «سميث» مع «ديزني» بعد الجدل الأخير بسبب واقعة الأوسكار، قائلًا: «إنه رجل نبيل بارع وكريم»، وذلك خلال تواجده على هامش فعاليات الدورة الحالية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وأضاف مخرج فيلم Aladdin في حديثه عن ويل سميث، «لم أقابل رجلاً أكثر جمالًا من قبل، وكان العمل معه من أروع التجارب التي مررت بها على الإطلاق، لم أر أبدًا أي شيء آخر غير الرجل المحترم البارع والكريم»، وفقًا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

مخرج «Aladdin»: تجربتي مع ويل سميث ممتعة

بالحديث عن الجزء الجديد من «Aladdin» الذي مازال في مرحلة ما قبل الإنتاج، لم يعلق ريتشي مباشرة على صفعة الأوسكار التي وقعت في وقت سابق من هذا العام من قبل ويل سميث، الذي لعب دور الجني في الفيلم الذي حطم شباك التذاكر عام 2019 ، فقد أصر على أن تجربته مع النجم لم تكن سوى تجربة ممتعة.

جاي ريتشي: مهتم بالعالم الإبداعي وليس لدي اعتبارات سياسية

وعلى الجانب الآخر، قال المخرج البريطاني إنَّه يرى نفسه مجرد شخص مهتم بالعالم الإبداعي بعيدا عن أي اعتبارات سياسية، موضحًا: «أحاول تقديم كل ما يمكنني فعله لتشجيع الإبداع لا سيما في عالم الأفلام لدي، الأمر كله بالنسبة لي عن التشجيع والتعاون الثقافي».

وعن تواجده للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، قال «ريتشي» إنه ذهب إلى الشرق الأوسط عدة مرات من قبل ، حيث زار أصدقاء في البحرين، كما صور العديد من مشاهد فيلم علاء الدين في الأردن.