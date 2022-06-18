اختيار جاي ريتشي لإخراج نسخة التصوير الحي من «Hercules» بعد «Aladdin»

وقع الاختيار على المخرج الأمريكي جاي ريتشي لتقديم نسخة التصوير الحي من فيلم الرسوم المتحركة الشهير «Hercules» إنتاج 1997، بينما يعمل المخرجان جو وأنتوني روسو كمنتجين بالمشروع الذي تطوره شركة «ديزني».

كما تم التعاقد مع كاتب المتخصص في أفلام الحركة ديف كالاهام لكتابة المسودة الأولى، وهم بصدد التعاقد مع كتاب إضافيين خلال الفترة المقبلة.

وجاء اختيار جاي ريتشي الذي قدم نسخة التصوير الحي من فيلم «Aladdin» إنتاج 2019، من بطولة ويل سميث، مينا مسعود ونعومي سكوت، وحقق إيرادات في دور العرض السينمائي وقت عرضه في 2019 تجاوزت المليار دولار.

جاي ريتشي ينتظر طرح «Operation Fortune: Ruse de guerre»

قام ريتشي مؤخرًا بتصوير فيلم إثارة من بطولة جيك جيلنهال، لقد كتب وأخرج وأنتج تنفيذيًا فيلما بعنوان «Operation Fortune: Ruse de guerre»، والذي كان من المقرر إطلاقه في الأشهر الأولى من عام 2022، لكن تم تأجيله منذ ذلك الحين دون تحديد موعد رسمي للإصدار، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

معلومات عن فيلم «Hercules»

وأخرج فيلم الرسوم المتحركة الأصلي «Hercules» بواسطة رون كليمنتس وجون موسكر، وكانت من بطولة أصوات تيت دونوفان عن الدور الرئيسي، جنبًا إلى جنب مع سوزان إيجان في دور «ميجارا»، وجيمس وودز في دور «هاديس»، الذي يختطف «هرقل» وهو طفل ويجبره على العيش جنبًا إلى جنب مع البشر، ويتعرف على «فيلوكتيتس» الذي قام بالأداء الصوتي له داني دافيتو، ويعلمه استخدام قوته الخارقة لإثبات أنه يستحق العيش بين الآلهة على جبل أوليمبوس.

بلغت ميزانية الفيلم الأصلي لشركة ديزني 85 مليون دولار وحقق 252 مليون دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، ومع الإعلان عن الفيلم الجديد ينضم إلى قائمة كلاسكيات الرسوم المتحركة الخاصة بـ «ديزني» التي تم إعادة إنتاجها مرة أخرى كأفلام حركة حية، من بينها «Beauty and the Beas» و«Aladdin» و«The Lion King».