ويل سميث: لن أحضر العرض الخاص لفيلم Emancipatio لإصابتي بكورونا

نشر الفنان الكبير ويل سميث فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي على موقع «الإنستجرام» أثناء إجراء مسحة استكشافية لفيروس كورونا.

إصابة ويل سميث بكورونا

وكتب «سميث» تعليقا على الفيديو القصير له: «I went viral»، أي ما يعني تأكيد إصابته بفيروس كورونا.

سميث يغيب عن العرض الخاص

وأوضح خلال الفيديو الخاص به أنه لن يتمكن من مشاركة جمهورة العرض الخاص لفيلمه الجديد Emancipation، بسبب الإصالة بفيروس كورونا.