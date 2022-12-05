السيسي يفتتح 4 مشروعات قومية في الإسكندرية.. منها «تطوير محطة مصر»

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، عددا من المشروعات القومية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، خلال افتتاح محور التعمير في محافظة الإسكندرية.

مشروعات افتتحها الرئيس السيسي اليوم

وجاءت المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم في الإسكندرية، كما يلي:

1. افتتاح مشروع تطوير محطة مصر في الإسكندرية.

2. افتتاح مشروع تطوير نظم الإشارات لخط سكك حديد «القاهرة - الإسكندرية».

3. افتتاح محور 54 للربط مع محور أبو ذكري.

4. افتتاح كوبري الدوران بالخلف في العامرية على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي.