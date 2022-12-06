وظائف شاغرة تعلن عنها «الشباب والرياضة» براتب يتجاوز 4 آلاف جنيه

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عن يوم توظيفي مفتوح لإحدى الشركات، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة القزاز، وهو ما نعرضه في السطور التالية:

تفاصيل وظائف وزارة الشباب

وتطلب الشركة الوظائف الأتية:

1- عمال مخازن (من سكان العبور أو من المحافظات لتوافر السكن والوجبات)

2- سوبر فايزر للفروع

3- قصاص شاورما

4- مساعدين شيفات (خبرة من 3 الى 5 سنوات)

5- شيف فول وطعمية (خبرة من 3 الى 5 سنوات)

6- شيفات سخن (شرقي وغربي)

7- كابتن اوردر (خبره بمجال المطاعم)

8- ويتر (خبره وبدون بمجال المطاعم) نقبل طلاب المنازل فقط والخريجين

9- استيورد (خبرة و بدون) طلاب منازل وخريجين

10- امن ادارى (مؤهل متوسط)

11- مساعد امين مخزن

أماكن العمل: وسط البلد – مصر الجديدة

الشروط المشتركة للتقديم لهذه الوظائف

1- السن من 18 سنة الى 40 سنة

2- موقف واضح من التجنيد

المميزات والحقوق

الوظائف الإدارية يحدد الراتب حسب الخبرة والمقابلة الشخصية

الراتب من 2200 إلى 4350 حسب كل وظيفة داخل المطعم

نسبة (كابتن اوردر - ويتر) + وجبة

عدد ساعات العمل 8 ساعات باستثناء الأمن 12 ساعه منهم الراحه وثلاث وجبات

تأمين طبى - تأمين إجتماعي

يوم إجازة فى الاسبوع

إجازات سنوى وبدل راحات

يوجد سكن للمغتربين

كيفية التقديم للوظائف

يمكن التقديم للوظائف عن طريق الذهاب للعنوان: 163 شارع الحجاز أو محطة مترو هليوبوليس بعد بنك QNB يوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر 2022 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساءا.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء تلك الاستمارة

أو يمكن التقديم للوظائف من خلال التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر