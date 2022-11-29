وظائف جديدة تعلن عنها «الشباب والرياضة» بمرتبات تبدأ من 4 آلاف جنيه

تواصل وزارة الشباب والرياضة جهودها ودورها المجتمعي الخدمي، للمساهمة في خفض معدلات البطالة بين الفئات العمرية وشرائح كثيرة بين الشباب والخريجين، وذلك من خلال مبادرات توظيف مصر، التي تتولى الإشراف عليها الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر واليوم التوظيفي المفتوح لشركه رابت مصر على الوظائف الآتية:

1- محضر طلبات

2 - مدير وردية

مميزات الوظائف التي توفرها الشباب والرياضة

وتشمل الوظائف العديد من المميزات من حيث الرواتب وساعات العمل والتأمينات وهي على النحو التالي :

- راتب ثابت يبدأ من 4000 جنيه مصري

- حوافز شهرية وفرص للترقي بعد 6 شهور طبقا للأداء

- تأمين اجتماعي

- تأمين طبي

شروط التقدم للوظائف

الشروط:

- السن لا يزيد 30 سنة.

- مؤهل عالٍ

- خبرة سابقة في المجال

- تأدية الخدمة العسكرية للذكور

موعد ومكان التنفيذ: غدا الأربعاء 30 نوفمبر 2022 من الساعة 10 صباحا وحتى الثالثة عصرا بفرع الشركة بالعنوان التالي :

18 شارع السويس المنطقة السابعة الدور الأرضي – شارع الطيران – مدينة نصر

للتقديم يرجى ملء الاستمارة و الحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد

https://forms.office.com/r/qXF10DZQXx أو التسجيل مباشرة علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: https://tawzeefmasr.com/.https://adminlive.elwatannews.com/Regi.https://adminlive.elwatannews.com/637ff21842567f2cf4ad03b5

تفاصيل ملتقي التوظيف بالمنيا

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع المركز الدولي لإعداد الكوادر البشرية إحدى شركات ملتقي التوظيف بالمنيا، حيث ستقوم بتوفير العديد من الفرص الحقيقة للتوظيف علي وظائف :

- مدربين حاسب آلي

-مسئول تسويق .

- مسئول علاقات عامة

- إخصائي تخاطب

- سكرتارية

وتنوه وزارة الشباب والرياضة ، بأن ملتقيات التوظيف ضمن مبادرة اليوم التوظيفي، الذي تشرف عليه الإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) التابعة الوزارة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت و مؤسستي كير مصر للتنمية و حياة كريمة من خلال مبادرة توظيف مصر.