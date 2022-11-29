مختلف التخصصات.. وظائف خالية للشباب في الإسكندرية والبحر الأحمر

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل للشباب من الجنسين في عدد من الشركات بمحافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر، برواتب تبدأ من 2500 جنيه لمختلف التخصصات.

وفيما يلي نقدم تفاصيل وظائف القوى العاملة، بحسب ما نشر عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة.

وظائف وزارة القوى العاملة

ويحتاج مكتب تشغيل المنتزه للعمل ما يلي:

عمال مخازن

عمال حقن ماكينة بلاستيك

عمال تعبئة وتغليف.

وتتوافر فرص العمل للشباب من سن 20 حتى 40 سنة، مع توفير تأمينات إجتماعية وصحية، وعلى الراغبين في الترشح تقديم الأوراق إلى إدارة بحوث العمالة بمقر المديرية الكائن خلف نقابة الأطباء بسموحة لتقديم طلب للالتحاق بالفرص المتاحة.

ومن جهته، أعلنت فنادق البحر الأحمر في القصير ومرسى علم، حاجتها لشغل عدد من الوظائف للشباب بداخلها على التخصصات الآتية:

مراقب جودة

موظف إيرادات

وعمال تجهيز وتحضير

أفراد أمن

فني مولدات

مشرف معدات

شيف

طباخ

وصراف مطاعم

مكوجي

كهربائي

عمال نظافة

أنيميشن.

كيفية التقديم على وظائف القوى العاملة

وعلى الراغبين في التقديم على الوظائف المتاحة والمعلن عنها من قبل وزارة القوى العاملة، عليه بالتوجه إلى الوزارة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو كاتب العمل التابعة للمديريات.