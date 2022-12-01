«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف بدون مؤهل بمرتبات مجزية.. اعرف التفاصيل

كشفت الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، عن توافر فرص عمل في إحدى الشركات الخاصة بالأمن والحراسة، وذلك في إطار عمل الوزارة وتعاونها مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر للإعلان عن الوظائف المختلفة.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة فريق 4 أمن وحراسة، وجاءت كما يلي:

وظائف تعلن عنها وزارة الشباب

تحتاج الشركة إلى أفراد أمن، لشغل الوظائف في محافظة القاهرة

شروط التقديم على الوظيفة

1- أن يتراوح السن من 21 إلى 40 سنة، مع توافر اللياقة البدنية.

2- وضوح الموقف من التجنيد.

3- أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة.

4- لديه جدية في العمل.

5- ذكور فقط

مميزات التقديم على الوظيفة

1- مرتبات مجزية

2- إقامة وإعاشة كاملة «سكن و3 وجبات يوميا (فطار _ غداء - عشاء)».

3- العمل لمدة 12 ساعة يوميا صباحا أو مساءً.

4- الإجازات كل 25 يوم عمل، و5 أيام إجازة.

5- يوجد تأمين صحي واجتماعي، والتنقلات الداخلية مسؤولية الشركة.

6- فرص ترقيات مع زيادة في الراتب لمن يثبت كفاءة في العمل.

موعد اليوم التوظيفي ومكان التنفيذ

يقام اليوم التوظيفي لشركة الأمان في مركز شباب الحراجية بقوص - قنا، يوم السبت الموافق 3 ديسمبر المقبل، بداية من الساعة 10 صباحا حتى 3 عصرا.

للتقديم يرجى ملئ الاستمارة من خلال الضغط هنا، الحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد، أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.