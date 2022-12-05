رئيس «نقل النواب»: شبكة الطرق شرايين جديدة لحياة المواطنين

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محور التعمير بالإسكندرية الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق «القاهرة - الإسكندرية»، الصحراوي، حتى طريق «سيدي كرير - مطار برج العرب»، بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه، يؤكد عظمة الدولة المصرية التي استطاعت خلال عدة سنوات خلق شبكة طرق عالمية وما يعد إعجازًا حقيقيًا، وتمثل شرايين جديدة للحياة بالنسبة للمواطن.

قطاع النقل من أكثر القطاعات التي شهدت نموا

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قطاع النقل من أكثر القطاعات التي شهدت نموا في السنوات الثماني الماضية، حيث قفزت مصر نحو 90 مركزا في مؤشر جودة الطرق من 118 إلى 28 خلال 5 سنوات، بسبب المشروع القومي الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2014 بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح النائب علاء عابد، أن محور التعمير يأتي كخطوة جديدة إضافية ضمن استراتيجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التي لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة بالنسبة للمواطن.

حياة أفضل للمواطن

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع خلال عدة سنوات أن يحول الحلم إلى حقيقية، ويوفر حياة أفضل للمواطن وينظر للمستقبل برؤية ثاقبة، ويبني لأجيال الجديدة، وكل يوم نشاهد إنجازات جديدة على أرض مصر العظيمة بفضل قائد وطني يريد بناء جمهورية جديدة تناسب أحلام وطموحات الأجيال الحالية والجديدة.