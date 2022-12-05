السيسي عن تدشين محور باسم المشير أبو ذكري: تقدير متواضع لجهده الكبير

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسيدة ليلى فؤاد أبو ذكري، ابنة المشير فؤاد أبو ذكري، قائلًا إنَّ تدشين محور يحمل اسم والدها «تقدير متواضع للجهد الكبير الذي قدمه قادة عظام بفترة من أصعب فترات الدولة المصرية».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه في حفل افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، «ألف مبروك وأي مطلب تطلبوه إحنا تحت أمرك»، وذلك ردًا على طلبها بتلبية رغبة ابنتها «بهية» بالتقاط صورة تذكارية مع رئيس الجمهورية.