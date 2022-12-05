السيسي: نهتم بكل القطاعات.. ونستهدف توفير 3 ملايين فرصة عمل خلال 3 سنوات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ سوق العمل في مصر بها ما يتراوح من 900 ألف إلى مليون شخص، مبينًا أنَّه خلال الـ3 سنوات المقبلة تحتاج الدولة توفير نحو 3 ملايين فرصة عمل بحد أدنى للأجور، موجهًا حديثه إلى البيوت المصرية قائلًا «كيف يمكننا توفير كل هذه فرص العمل؟ هذا الرقم غير بسيط، ولا يمكن لأي دولة في العالم توفير فرص عمل بهذا الحجم سنويًا».

لا نهتم بإنشاء الطرق والكباري فقط

وتابع رئيس الجمهورية، خلال حديثه في حفل افتتاح محور التعمير بالإسكندرية: «هل يمكننا توفير 8 ملايين فرصة عمل حتى عام 2030؟»، موضحًا أنَّ البعض يسأل لماذا لا يتمّ إنشاء مصانع، الدولة تعمل في جميع القطاعات، ربما من يقول إن الدولة تهتم بإنشاء الطرق والكباري فقط، يقول ذلك نظرًا لاستخدامه لها، لكنه لا يرى بنفسه حجم المجهودات في القطاعات الأخرى.

معلومات المشروعات متاحة للجميع

واستكمل السيسي: «العاملون بقطاع الزراعة يستشعرون مدى التطوير الذي حدث بالقطاع، مثلًا العام الجاري شهد دخول 250 ألف فدان في زراعة القمح، والمستهدف بعد ذلك الوصول إلى 400 ألف فدان، والعام المقبل سيصل الرقم إلى مليون فدان، هذا بخلاف الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات، لهذا يمكن إدخال من 2.5 مليون طن لـ3 ملايين طن قمح مستقبلًا».

وأضاف الرئيس السيسي أنَّ جميع بيانات ومعلومات المشروعات التي يتمّ تنفيذها على أرض الواقع متاحة للجميع عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء وموقع الوزارات المختلفة وموقع رئاسة الجمهورية».