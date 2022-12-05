السيسي: الدولة تحملت 700 مليار جنيه «تعويضات» بسبب التعديات لإنشاء محور المحمودية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ محور النوبارية كان من الممكن ألا يكلف الدولة الرقم الذي تم إنفاقه عليه، إذا لم يكن هناك تعديات على جسر المحور، موضحًا أنَّ شبكة الطرق قبل توليه المسؤولية كانت لنحو 20 أو 30 مليون نسمة، ومن أجل ذلك لم تكن تلبي التنمية أو الحركة، لكن الآن تحاول الدولة إعداد شبكة تناسب 100 مليون نسمة وتخدم لمدة 10 سنوات مقبلة».

2000 وحدة مخالفة تسببت في تأخير إنشاء محور المحمودية عامين

وأضاف الرئيس خلال حديثه في حفل افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، أنَّ الطريق المحيط بجسر الترعة يحميه من البناء المخالف، مبينًا أنَّ محور المحمودية شهد وجود 2000 وحدة على أرض مخالفة تسببت في تأخير إنشاءه لمدة عامين، كما ان المخالفات تسببت في تحمل الدولة تعويضات اجتماعية بقيمة 700 مليون جنيه، وذلك لإنشاء المحور وإلى جواره طريق يربط بين الإسكندرية و«أبو حمص».

الدولة اضطرت لبناء كباري في المناطق الأكثر كثافة

واستكمل الرئيس السيسي، أنَّ الدولة اضطرت لبناء كباري في المناطق التي تشهد كثافة سكانية، للحفاظ على الترع، مشددًا على أهمية عدم تكرار البناء المخالف، وضرورة عدم السماح بالتعديات على أراض الدولة، متابعًا «لولا التعديات لأنجزت الدولة المشروعات بربع التكلفة».