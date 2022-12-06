حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 6-12-2022 عاطفيا ومهنيا

آمال يعلقها البعض على توقعات وحظك اليوم، ولهذا يجرى البحث بشكل يومي عن رؤية الفلك، الأمر الذي كشفته عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر لمواليد الأبراج المختلفة على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية.

حظك اليوم برج الحمل 6-12-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تنتبه لأقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود.

حظك اليوم برج الحمل 6-12-2022 على الصعيد المهني

حظك اليوم القمر في منزلك الثاني، ومن المهم أن تعتني بحساباتك وأن تراجع خطواتك وتضاعف تركيزك وجهودك.

حظك اليوم برج الثور 6-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالقدرة على النضال على كل الجبهات، ولن تذهب جهودك هباء.

حظك اليوم برج الثور 6-12-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع نبتون والمشتري يجعلك اليوم مؤثرا ومقنعا جدا.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-12-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تحافظ على برودة أعصابك، وأن تتوارى عن الأنظار ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل والملاحظة، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية واهتم بصحتك.

حظك اليوم برج السرطان 6-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات واليوم مناسب لمتابعة أعمال أو نشاط محبب يعود عليك بالنفع، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 6-12-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع نبتون والمشتري يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب، واليوم ممتاز للانطلاق والاحتفال مع الأصدقاء.

حظك اليوم برج الأسد 6-12-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك للغضب سريعا.. كن صبورا ولا تفقد أعصابك.

حظك اليوم برج الأسد 6-12-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وفي الأفق غيوم، اصبر اليوم واعمل بدقة حتى تنقشع الهموم.

حظك اليوم برج العذراء 6-12-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تكون مُلهما وتستطيع أن تدهش الجميع بسحرك.

حظك اليوم برج العذراء 6-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تؤثر وتتعلم وتُعلّم بلطف وتكسب التأييد والالتفاف حولك.

حظك اليوم برج الميزان 6-12-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على إصلاح علاقتك بمن تحب وتعرف كيف تؤثر في الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الميزان 6-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لعمليات البيع أو الشراء، وتستطيع أن تخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم برج العقرب 6-12-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق للغاية مولود برج العقرب وعليك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات، واحمِ حقوقك من الضياع.

حظك اليوم برج العقرب 6-12-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه لكلامك مع شريك حياتك تجنبا للتعقيدات.

حظك اليوم برج القوس 6-12-2022 على الصعيد المهني

القمر يدعمك في منزل العمل ويدفعك لتنظيم وقتك وجهودك وتستطيع أن تنهي أعمالا متأخرة.

حظك اليوم برج القوس 6-12-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في برجك.. تهتم بالأصحاب وبمن تحب، وتنفعك موهبتك في التحليل والاستنتاج.

حظك اليوم برج الجدي 6-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك لمساندة الأحباب، وتجد السعادة في الحب والعطاء.

حظك اليوم برج الجدي 6-12-2022 على الصعيد المهني

تناغم القمر مع نبتون والمشتري يمدك اليوم بالحماس ويعدك بالحصول على أفضل النتائج في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج الدلو 6-12-2022 على الصعيد العاطفي

القمر ما زال معاكسا والمغامرة ليست في صالحك وعليك أن تستمع لذوي الخبرة، وتجنب الصدام مع المحيطين بك.

حظك اليوم برج الدلو 6-12-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالتأني وعليك أن تستفيد من أخطاء الماضي ولا تكررها.

حظك اليوم برج الحوت 6-12-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب للحركة والإنجاز والقيام بمفاوضات موفقة.

حظك اليوم برج الحوت 6-12-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تناغم القمر مع نبتون والمشتري يمنحك اليوم سحرا، وتعرف كيف تحقق شهرة وتحصل على التقدير.