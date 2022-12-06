حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 6-12-2022 عاطفيا ومهنيا
كتب:
هبهَ وهـدان
12:03 ص | الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
حظك اليوم وتوقعات الأبراج
آمال يعلقها البعض على توقعات وحظك اليوم، ولهذا يجرى البحث بشكل يومي عن رؤية الفلك، الأمر الذي كشفته عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر لمواليد الأبراج المختلفة على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية.
حظك اليوم برج الحمل 6-12-2022 على الصعيد العاطفي
اليوم عليك أن تنتبه لأقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود.
حظك اليوم برج الحمل 6-12-2022 على الصعيد المهني
حظك اليوم القمر في منزلك الثاني، ومن المهم أن تعتني بحساباتك وأن تراجع خطواتك وتضاعف تركيزك وجهودك.
حظك اليوم برج الثور 6-12-2022 على الصعيد المهني
القمر في برجك يمدك بالقدرة على النضال على كل الجبهات، ولن تذهب جهودك هباء.
حظك اليوم برج الثور 6-12-2022 على الصعيد العاطفي
تناغم القمر مع نبتون والمشتري يجعلك اليوم مؤثرا ومقنعا جدا.
حظك اليوم برج الجوزاء 6-12-2022 على الصعيد المهني
ينصحك الفلك أن تحافظ على برودة أعصابك، وأن تتوارى عن الأنظار ولا تعلن خططك.
حظك اليوم برج الجوزاء 6-12-2022 على الصعيد العاطفي
القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل والملاحظة، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية واهتم بصحتك.
حظك اليوم برج السرطان 6-12-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل المشروعات واليوم مناسب لمتابعة أعمال أو نشاط محبب يعود عليك بالنفع، بشرط أن تنتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج السرطان 6-12-2022 على الصعيد العاطفي
تناغم القمر مع نبتون والمشتري يعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب، واليوم ممتاز للانطلاق والاحتفال مع الأصدقاء.
حظك اليوم برج الأسد 6-12-2022 على الصعيد العاطفي
الوضع الفلكي قد يدفعك للغضب سريعا.. كن صبورا ولا تفقد أعصابك.
حظك اليوم برج الأسد 6-12-2022 على الصعيد المهني
القمر معاكس في منزل العمل وفي الأفق غيوم، اصبر اليوم واعمل بدقة حتى تنقشع الهموم.
حظك اليوم برج العذراء 6-12-2022 على الصعيد العاطفي
رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تكون مُلهما وتستطيع أن تدهش الجميع بسحرك.
حظك اليوم برج العذراء 6-12-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل الحظ يجعلك تؤثر وتتعلم وتُعلّم بلطف وتكسب التأييد والالتفاف حولك.
حظك اليوم برج الميزان 6-12-2022 على الصعيد العاطفي
الوضع الفلكي يساعدك اليوم على إصلاح علاقتك بمن تحب وتعرف كيف تؤثر في الجنس الآخر.
حظك اليوم برج الميزان 6-12-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لعمليات البيع أو الشراء، وتستطيع أن تخطط جيدا لمستقبلك.
حظك اليوم برج العقرب 6-12-2022 على الصعيد المهني
الوضع الفلكي دقيق للغاية مولود برج العقرب وعليك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات، واحمِ حقوقك من الضياع.
حظك اليوم برج العقرب 6-12-2022 على الصعيد العاطفي
إذا كنت متزوجا انتبه لكلامك مع شريك حياتك تجنبا للتعقيدات.
حظك اليوم برج القوس 6-12-2022 على الصعيد المهني
القمر يدعمك في منزل العمل ويدفعك لتنظيم وقتك وجهودك وتستطيع أن تنهي أعمالا متأخرة.
حظك اليوم برج القوس 6-12-2022 على الصعيد العاطفي
فينوس وعطارد في برجك.. تهتم بالأصحاب وبمن تحب، وتنفعك موهبتك في التحليل والاستنتاج.
حظك اليوم برج الجدي 6-12-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الحب يدفعك لمساندة الأحباب، وتجد السعادة في الحب والعطاء.
حظك اليوم برج الجدي 6-12-2022 على الصعيد المهني
تناغم القمر مع نبتون والمشتري يمدك اليوم بالحماس ويعدك بالحصول على أفضل النتائج في كل نشاط تقوم به.
حظك اليوم برج الدلو 6-12-2022 على الصعيد العاطفي
القمر ما زال معاكسا والمغامرة ليست في صالحك وعليك أن تستمع لذوي الخبرة، وتجنب الصدام مع المحيطين بك.
حظك اليوم برج الدلو 6-12-2022 على الصعيد المهني
ينصحك الفلك بالتأني وعليك أن تستفيد من أخطاء الماضي ولا تكررها.
حظك اليوم برج الحوت 6-12-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب للحركة والإنجاز والقيام بمفاوضات موفقة.
حظك اليوم برج الحوت 6-12-2022 على الصعيد العاطفي
رغم التشوش.. تناغم القمر مع نبتون والمشتري يمنحك اليوم سحرا، وتعرف كيف تحقق شهرة وتحصل على التقدير.