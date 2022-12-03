حظك اليوم برج الجدي السبت 3 -12-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مولود برج الجدي إلى التعمل بحنية ولين، ومن أكثر الصفات التي تميزه هو حنانه على الآخرين مهما تعرض لهم من إساءة وصدمات، فهو شخص طيب القلب يعذر الناس ويحبهم، ولا ينفعل بسهولة أو يبدي أراء قد تجرح الآخرين، وهو شخص يحب عمله كثيرا ويحرص على تأديته على أكمل وجه.

وفي السطور التالية نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 3 ديسمبر، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

حاول أن تكون مرنا في تعاملاتك مع من حولك اليوم والمقربين منك، وتجنب العناد مع الأهل أو الأحباب حتى لا تتفاقم المشاكل فيما بينكم، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

يتواجد القمر في مربع برجك اليوم مما يعيقك عن تنفيذ مهام عملك، ويتسبب لك في تعطيل أمور، وعليك ألا تتذمر وأن تنظر للأمور بشكل إيجابي، واعتنِ بخطواتك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.