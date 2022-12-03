حظك اليوم برج القوس السبت 3 -12-2022 عاطفيا ومهنيا

يعشق مولود برج القوس الانطلاق والسفر والحرية ويسعى لعيش أوقات ممتعة وسعيدة، وهو من أطيب القلوب التي يمكن أن تتعامل معها وأنقاها فلا يحمل بغضا أو كرها لأحد بداخله وما يشعر به يعبر عنه، فهو عفوي كثيرا، ولسانه يترجم ما بقلبه بكل بساطة وجرأة ودون خوف، ويُعرف عن مواليد هذا البرج الكرم الزائد عن الحد الطبيعي فهو بطبيعته يحب الإسراف ولا يبخل على نفسه كما أنه يعشق تدليل نفسه.

وفي السطور التالية نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 3 ديسمبر، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

يتواجد القمر في منزل الحب، ما يجعلك رومانسيا في تعاملاتك اليوم، وتبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك من طاقة عاطفية، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

يمنحك الفلك حماسا في إنجاز أعمالك، وتحقق انسجاما وتوافقا وتشعر بالسلام مع من حولك في مجال عملك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.