حظك اليوم برج العقرب السبت 3 -12-2022 عاطفيا ومهنيا

بالتدقيق في صفات مواليد برج العقرب، ستجد أنهم يحملون قلبًا حنونًا عكس الشائع عن أصحاب هذا البرج، فتجد من مشاهيره على سبيل المثال، السير مجدي يعقوب طبيب القلوب العالمي، والأمير تشارلز، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج، فمن يقرب من هؤلاء المشاهير سيجد صفات حميدة تجمع بينهم.

ومن بين الصفات التي يحملها مواليد برج العقرب، أنهم شخصيات ناجحة لا تقف مكانها بل تواصل البحث عن النجاح، كما أنهم كذلك من الشخصيات الطموحة والمحبوبة من أصدقائها وعائلتها، فهو يسعى لتحقيق أهدافه بقوة لكنه يفضل الكتمان وعدم التحدث عن خطواته وخططه مع الآخرين، فهو معروف بالغموض.

واليوم السبت 3 ديسمبر الجاري، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج العقرب، أن حظك اليوم على الصعيد المهني، القمر في منزل الصحة الإيجابي واليوم أنت أكثر إصرارًا وحزمًا وتنظيمًا لوقتك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي، تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، يمنحهم الفلك إشراقة وجاذبية وقدرة على تنظيم أفكارهم، ويستطيعون أن يكونوا أكثر دقة في تعبيراتهم.