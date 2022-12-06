اليوم.. انتخاب أمناء اللجان المساعدين في الاتحادات الطلابية للكليات

أنهت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، أمس، انتخابات الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الجاري 2022-2023، والتي جرى الانتهاء منها وفقاً للخريطة الزمنية والجدول الذي أقره الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي مع التشديد على تطبيق إجراءت كورونا، ومن المقرر أن يتم اليوم انتخاب أمناء اللجان الفرعية بالكليات المختلفة، على أن تجرى غدا الأربعاء اختيار رؤساء اتحادات الكليات، وانتخاب رئيس اتحاد طلاب كل جامعة الخميس المقبل.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023

وقال الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية، إن 317 كلية أنهت أعمال الانتخابات وذلك بنسبة 72% من عدد الكليات لشغل 4438 مقعدا لعضوية اللجان المختلفة على مستوى الكليات بالانتخابات والتزكية وتركزت تلك الكليات في جامعات الزقازيق، المنيا، كفر الشيخ، بورسعيد، دمنهور، السويس، الأقصر.