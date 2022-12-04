1303 مرشحين يتنافسون في انتخابات اتحادات الطلاب بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، انطلاق ماراثون انتخابات اتحادات الطلاب على مستوى كليات الجامعة، وفقا للجدول الزمني الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي، حيث يتنافس في الانتخابات بعد إعلان الكشوف النهائية 1303 مرشحين من الطلبة والطالبات بمختلف الكليات والمعاهد.

رئيس جامعة بني سويف: الانتخابات تجرى في شفافية وسط إقبال طلابي كبير

و وجه رئيس الجامعة بضرورة التأكد من عدم وجود أي معوقات في عملية التصويت، لافتا إلى أن الانتخابات تجرى في أجواء من الشفافية والنزاهة وسط إقبال طلابي كثيف، وأن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب.

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن انتخابات الاتحادات الطلابية تعد صورة مصغرة وتطبيق عملي لممارسة الديمقراطية، حيث تم توفير الأجواء المناسبة للمشاركة الطلابية في العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

نتائج فرز الأصوات في نفس اليوم

وأشار الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، إلى أن عملية التصويت بدأت الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساء، لافتاُ إلى أن عمليات الفرز وإعلان النتائج ستتم في نفس اليوم، مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

وأنطلقت في التاسعة من صباح اليوم الأحد، انتخابات اتحادات الطلاب بكليات ومعاهد جامعة بني سويف وسط اقبال طلابي كثيف، حيث تقدم للترشح 1303 طلاب وطالبات.