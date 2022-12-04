«التعليم العالي»: الطلاب على استعداد كبير لبدء انتخابات الاتحادات

قال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي بالأنشطة الطلابية، إن الطلاب الجامعيين كانوا على استعداد كبير لبداية انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث أظهروا استعدادهم من خلال اتخاذ كل اللوجستيات من تنظيم أماكن الترشح، اللجان، و ملئ الاستمارات، موضحا أنّه تم وضع شراكة مع رؤوساء الجامعات، نواب البرلمان، ووزارة التعليم العالي؛ لإقامة ندوات تعريفية بأهمية الإتحادات الطلابية وأهمية اللوائح في آلية التنفيذ، إضافة إلى الدور المنوط به رئيس الاتحاد كممثل شرعي للطلاب.

الهدف من الاتحادات الطُلابية

وأضاف «عبداللطيف»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» من تقديم آية جمال الدين وأسماء يوسف المذاع على فضائية «dmc»، أن الاتحادات الطلابية هي أحد درجات الوعي، حيث إنها تعمل علي بناء شخصية الطالب، إعداده لسوق العمل بشكل عام، فضلا عن تحمله لمسؤلية القرارات التي يتخذها كممثل للطلاب.

يحق لذوي الهمم الترشح بالانتخابات

وتابع مستشار وزير التعليم العالي بالأنشطة الطلابية، بأنّه في عام 2017 تم صدور قرار من رئيس الوزراء بشأن تعديل بعض بنود قانون تنظيم العمل بالجامعات، بوضع قانون يخص اللوائح الطلابية، موضحًا أنّ طلاب ذوي الهمم لهم الحق في الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية مثل كل الطلاب الآخرين.