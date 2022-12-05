انطلاق جولة الإعادة في انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.. اليوم

تنطلق اليوم الجولة الثانية من انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2022-2023، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بكافة الضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، حيث من المقرر أن يتم انتخاب أمناء اللجان على مستوى الكليات غدا، الثلاثاء.

اليوم إعلان أسماء الفائزين في انتخابات الكليات 2022-2023

وأكد الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية لـ «الوطن»، أن اليوم سيشهد انطلاق جولة الإعادة في انتخابات الاتحادات الطلابية داخل الكليات التي لم تحقق النصاب القانوني 50%+1، لافتا إلى أن غدا سيشهد جولة اختيار أمناء اللجان على مستوى الكليات على أن يتم الأربعاء المقبل اختيار رؤساء اتحادات الكليات، وتُختتم الخميس باختيار رئيس اتحاد طلاب كل جامعة ونائبه، مؤكداً أن أعمال الانتخابات تسير بصورة جيدة وطبيعية.

انتخابات الاتحادات 2022

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، انتظام اعمال انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الجاري 2022-2023 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى إجراء جولة الاعادة بعدد من الكليات، اليوم، مؤكداً أن هناك التزام تام بالخريطة الزمنية للانتخابات، موضحاَ أن الجامعة تقف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب ولا يوجد أي تحيز تجاه مرشح عن الآخر.