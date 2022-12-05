ضبط سيدة زوّرت مستندات للحصول على معاش والدها المتوفى منذ 7 سنوات

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى الهيئات للتأمين الإجتماعى بالإسماعيلية) بقيام إحدى السيدات بالإستيلاء على أموال الجهة "دون وجه حق" بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، حيث قامت (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسماعيلية) بالإستيلاء على تلك الأموال من خلال تقديمها لمسئولى الهيئة إقرار يفيد تقاضيها مرتبًا عن وظيفتها بقيمة أقل من مرتبها الحقيقى، وهو ما مكنها من صرف معاش عن والدها المتوفى –دون وجه حق- والإستيلاء على مبالغ مالية عن الفترة من عام ( 2015 – 2022 ) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمة المذكورة وأمكن ضبطها.. وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه ، وأمكن التوصل إلى جميع المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.