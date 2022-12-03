قناة الحياة تنشر فيديو عن جهود وزارة الداخلية خلال 30 يوما

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيس بوك»، مقطع فيديو جديدا، عن جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر.

ضبط قضايا احتيال عبر الإنترنت

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، من خلال توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه، تنسيقا مع قطاع الأمن المركزي، أسفرت جهودها خلال الـ 30 يوما الماضية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال الأموال العامة والتهرب الضريبي والإتجار في العملة، من بينها ضبط قضايا احتيال عبر الإنترنت بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها أكثر من 731 مليون جنيه.

وجرى ضبط 9189 قضية في مجال التهرب الضريبي (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص).