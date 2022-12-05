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ضبط صيدلي بالتجمع الخامس هارب من غرامات 24 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:52 م | الإثنين 05 ديسمبر 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، صيدلي وصاحب مركز تجميل مطلوب التنفيذ عليه في قضية تهريب نقد أجنبي بغرامات مالية تجاوزت 24 مليون جنيه.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صيدلي وصاحب مركز تجميل، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية تهريب نقد أجنبي والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة، بإجمالي 24 مليون وخمسمائة ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار