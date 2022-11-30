ضبط عصابة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة.

ووفق بيان أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام تاجر يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، والاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، متخذًا من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي

وأشار البيان، إلى ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وعثر بحوزته على مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته أقر بتحصله على المبلغ المالي بحوزته من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول- مقيم بمحافظة الجيزة، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ مالي - هاتف محمول، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي والتحويلات غير المشروعة خارج البلاد بنطاق المقاصة لإحدى الدول، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهما غير المشروع تم اتخاذ الإجراءات القانونية.