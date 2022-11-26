جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالفتاح دويدار من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي.

الاشتباه في أحد الركاب القادمين من فرنسا

اشتبه محمد شاكر مأمور الجمرك فى أحد الركاب القادمين من فرنسا عند محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من باريس.

وبسؤاله عما إذا كان لديه ما يستحق عنه رسوم جمركية أو مبالغ مالية يريد الإفصاح عنها أجاب بالنفى.

جهاز الأشعة والتفتيش الذاتى يكشفان التهريب

وبحسب بيان الجمارك أنه بتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أنور علي مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود كثافات متماثلة.

وشكّل أيمن شملول، مدير الإدارة بالإنابة، لجنة من ريمون غطاس مدير الحركة ومحمد سالم ومحمد شاكر مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود كمية من النقد الأجنبي «يورو» مخفية بين طيات الملابس وداخل الأحذية بالحقائب كمية من النقد الأجنبي بالتفتيش الذاتي بإجمالي 58 ألف يورو و3000 دولار أمريكي بعد استلام الراكب المبلغ المسموح به قانونا وهو عبارة عن 10000 دولار أمريكي.

تحرير المحضر اللازم بالمضبوطات

ووفقاً للمتبع في مثل تلك الوقائع، قام محمد سمير ومحمد شاكر وأحمد سامي بجرد وتحريز المضبوطات تحت إشراف ريمون غطاس مدير الحركة.

وقرر زكريا حسب الله، مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 1 مطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 63 لسنة 2022.

لمخالفة الواقعة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.