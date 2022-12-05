مدير مشروع تربية الماشية ببورسعيد: نوفر اللحوم بأسعار أقل من السوق

قال الدكتور فؤاد البدويهي، مدير مشروع تربية الماشية بمحافظة بورسعيد، إنّ الطاقة الاستيعابية للمشروع تبلغ 10 آلاف رأس من العجول والأبقار، وبتوجيهات من المحافظ، يتم العمل على إتاحة أعداد وفيرة من العجول من خلال 6 منافذ بالمحافظة ومدينة بورفؤاد بأسعار تنافسية أقل من مثيلاتها في محال الجزار، من أجل الحفاظ على توازن الأسعار في محال بيع اللحوم.

بروتوكولات تعاون بين المحافظات المجاورة

وأضاف البدويهي خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية: «نعقد بروتوكولات تعاون بين المحافظات المجاورة مثل شمال سيناء، بحيث نزودها بالعجول الحية وخاصة في مواسم الأعياد، مثل عيد الأضحى، حيث تُذبح العجول في العريش».

سلالة عالية في إنتاج اللحوم

وتابع مدير مشروع تربية الماشية بمحافظة بورسعيد: «لدينا عجول ذات سلالة عالية في إنتاج اللحوم وبأسعار تنافسية، حيث يتم الوفاء باحتياجات المنافذ التابعة للمشروع بالإضافة إلى محال الجزارة في المواسم، والأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، وفي المنافذ التابعة للمحافظة، يتم توفير لحوم بـ 130 جنيها والقطع المميزة بـ 150 جنيها، وهو ما يساعد على عدم مغالاة الأسعار في محال الجزارة الأخرى، لأننا متواجدون في كل أنحاء المحافظة».