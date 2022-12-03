إصابة رجل وسيدة في تصادم ملاكي ونقل بطريق بورسعيد الإسماعيلية

أصيب رجل وسيدة، اليوم، في تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل، بالكيلو 23 طريق بورسعيد الإسماعيلية بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابان إلى المستشفى.

نقل مصابان إلى المستشفى

تلقى مدير أمن بورسعيد، إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد باستقبال مستشفى الزهور عن طريق الإسعاف، طرب خليل عطية، 22 سنة من الإسماعيلية، وعبدالله جمال عبدالله 40 سنة، مصابان بكدمات وكسور وجروح بالجسم، وجار تقديم الإسعافات الأولية لهما.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن سيارة كان يقودها رجل وسيدة، واصطدمت مع أخرى نقل في الكيلو 23 طريق بورسعيد الإسماعيلية بسبب السرعة الزائدة، وأسفرت عن إصابتهما.

رفع السيارة عن نهر الطريق

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد، إلى مكان الحادث وتم رفع السيارة عن نهر الطريق، لتحقيق السيولة المرورية والتحفظ عليها بإدارة مرور بورسعيد، تحت تصرف النيابة العامة.

وأمر مدير أمن بورسعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.