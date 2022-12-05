المنوفية: زيادة الاعتمادات المالية بالخطة الجديدة لـ.531 مليون جنيه

استقبل، اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وفد بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة سيد زكريا رئيس قطاع تمويل وائتمان مشروعات الهيئات والوحدات الاقتصادية ببنك الاستثمار القومي، ومحمد رشاد رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط ، وذلك على هامش المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري خلال الفترة من 5 حتى 8 ديسمبر الجاري.

تعظيم الموارد الذاتية والأصول غير المستغلة

وذكر محافظ المنوفية، أنه حرص منذ توليه حقيبة المحافظة على زيادة الاعتمادات المالية للمحافظة، والسعي نحو تعظيم الموارد الذاتية والأصول غير المستغلة لتصل إجمالى قيمة الاعتمادات لهذا العام إلى 531 مليونا و553 ألف جنيه، بزيادة تصل لـ30% عن العام الماضي، لإقامة وإنشاء مشروعات ذات نفع عام تساهم في الارتقاء بالخدمات.

المحافظ يؤكد أهمية التعاون المثمر مع وزارة التخطيط

وأكد محافظ المنوفية، خلال اللقاء على استمرار التعاون البناء والمثمر بين المحافظة ووزارة التخطيط وبنك الاستثمار لتنفيذ الخطط التنموية، لاسيما التوسع في إنشاء محطات وسيطة لاستيعاب تراكمات القمامة، موضحاً أنه يقوم بزيارات ميدانية بكافة مواقع العمل لمتابعة المشروعات لتقديم الدعم اللوجستي لتسريع معدلات الأداء للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة.

وأشاد ممثلو وزارة التخطيط وبنك الاستثمار بمجهودات المحافظ الميدانية في تنفيذ الخطط الاقتصادية والاستثمارية، والوصول إلى نسب إنجاز عالية، لتحتل المنوفية مراكز متقدمة بين محافظات الجمهورية.