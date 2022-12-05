أماكن ومواعيد قطع المياه اليوم في المنوفية والمنيا.. تصل لـ8 ساعات

أعلنت شركتا المياه والصرف الصحي في المنيا والمنوفية، قطع المياه بعدد من مناطق المحافظتين خلال الفترة الصباحية، اليوم الاثنين، لإجراء الصيانة وغسيل المروقات.

وأهابت الشركتان بالمواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع المياه بتوفير احتياجاتهم، خاصة في المؤسسات والمصالح الخدمية مثل المستشفيات والمخابز.

مواعيد قطع المياه في المنوفية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية قطع المياه للصيانة وتطهير الخزانات، من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهراً، وذلك في هذه المناطق:

- شبين الكوم.. مدينة شبين الكوم وضواحيها وكفر مصيلحة وميت خاقان وطبنبدي وكفر طنبدى وشنوان.

- أشمون.. في قرى شطفوف وأبوشجرة وجريس وشحا.

- الباجور.. قرى سبك وبني العرب وكفر محمود.

- منوف.. قرى الزاوية ورازين.

- قويسنا.. قرى قويسنا البلد وشبرا باخوم.

- تلا.. قرى طوخ ملكة وميت أبو الكرم.

- بركة السبع.. كفر هلال.

أماكن قطع المياه في المنيا

ومن جانبها، أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا ضعف وانقطاع المياه اليوم الاثنين بمركز ومدينة المنيا لمدة 8 ساعات، بداية من الساعة 4 عصرا حتى 12 منتصف الليل، لإجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطة مياه بني أحمد الشرقية.

وذكرت الشركة أنها تتلقى الشكاوى والمقترحات على رقم «125»، كما توفر سيارات مياه مجانية بالأماكن المتأثرة بالانقطاع.