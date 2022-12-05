أماكن ومواعيد انقطاع المياه غدا في المنوفية للصيانة.. 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، انقطاع المياه غدا الثلاثاء في 7 مراكز، لإجراء الصيانة وغسيل المروقات، وأخطرت الشركة الوحدات المحلية بأماكن الانقطاع ليتثنى للمواطنين تدبير احتياجاتهم.

وأهابت الشركة بأصحاب المحال الخدمية والمستشفيات والمخابز، بتوفير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع المياه غدا.

أماكن انقطاع المياه غدا في المنوفية

وأشارت الشركة إلى أن أماكن انقطاع المياه غدا تتمثل فيما يلي:

- مركز الشهداء.. قرى جزيرة الحجر ومحروس.

- أشمون.. قرى كفر عون والمطاعنة ومشتيل سويب ومحطة سبك وسبك الأحد وشنشور.

- الباجور.. قرى مسجد الخضر وبهتاي وكفر الغنايمة وشبرا زنجي وشونة.

- قويسنا.. قرى دملو وأم خلنان وأبو ذكري.

- منوف.. قرى شبرا بلولة وفيشا وكمشوكي وكفر فيشا وسدود.

- تلا.. قرى بمم وسمنيج وأزيو بمم وكفر السكرية وصفط جدام.

- شبين الكوم.. قرى السكرية والبتانون وعرب الرمل وأم خلنان وميت بره.

مواعيد قطع المياه غداً

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي مواعيد انقطاع المياه غدا الثلاثاء بالمنوفية من الساعة 10 صباحا للساعة 3 عصرا.

وأفادت الشركة بأن المواطنين في أماكن انقطاع المياه غداً عليهم الاتصال بالخط الساخن للشركة «125» عند وجود شكاوى، أو استفسارات بشأن قطع المياه.