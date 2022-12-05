المنوفية تستعد لبدء المرحلة الثانية من «حياة كريمة» في 125 قرية

أصبحت محافظة المنوفية على بعد خطوات قليلة من إنهاء مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تشمل 81 قرية في مركزي الشهداء وأشمون، لذا تستعد لبدء المرحلة الثانية والتي تشمل 3 مراكز جديدة، هي قويسنا والباجور ومنوف.

الاستعداد للمرحلة الثانية من «حياة كريمة»

وأكد علاء الدين حسن، منسق عام «حياة كريمة» في المنوفية، أن المحافظة تستعد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تضم 3 مراكز، وتشمل 125 قرية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إحصاء المشروعات الجديدة التي سيتم تنفيذها، فضلا عن عقد لقاءات حوارية مع الأهالي في القري المختلفة للاستماع إلي المشاكل التي يعانون منها.

وأضاف منسق عام حياة كريمة بالمنوفية لـ«الوطن»، أن اللقاءات الدورية التي تُعقد مع الأهالي هدفها الوقوف على أبرز مشاكل المواطنين في القرى، وشرح تفاصيل المشروعات التي سيتم تنفيذها، والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، حول مشروعات المبادرة في قرى مراكز قويسنا والباجور ومنوف.

وأوضح أن من بين آليات الاستعداد هو تجهيز المتطوعين في قرى المراكز الثلاثة، من خلال عقد اجتماعات تنسيقية معهم، ومشاركتهم بفعالية في الحوارات المجتمعية واللقاءات الجماهيرية الحاشدة في القرى، مشددا على أن اللقاءات المجتمعية مستمرة فى جميع مراكز المرحله الثانية على مستوى المحافظة بمشاركة الآلاف من الأهالي بشكل دوري للاستماع إلى أهم مشاكل القرى.

تنفيذ 1251 مشروعا في المرحلة الأولى بالمنوفية

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، أن المرحلة الأولى شهدت تنفيذ 1251 مشروعا خدميا وتنمويا بمختلف القطاعات، شملت 837 مشروعا بأشمون و414 مشروعا بالشهداء، مشيراً إلى العمل يتم علي قدم وساق للانتهاء من المشروعات الجارية، مع المتابعة الميدانية بشكل مستمر مع تقديم التسهيلات لسرعة الإنتهاء من المشروعات .

وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة غيرت وبشكل ملموس واقع الحياة بقرى الريف المصري، لافتاً أنه جارى العمل على قدم وساق في التجهيز والإعداد للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية من خلال الإعداد الجيد والمتابعات الميدانية لقطع الأراضي لإقامة المشروعات التنموية التي ستخدم الأهالي، وتعمل على توفير كل الخدمات للمناطق المحرومة مما يساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.