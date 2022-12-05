مميزات ساعة هواوي الجديدة.. تراقب معدل نبضات القلب وتتيح ممارسة الرياضة

أصبحت التكنولوجيا الحديثة تسيطر على كل شيء في حياتنا، ويحرص الكثيرون على اقتناء المنتجات الجديدة طوال الوقت، لا سيما المرتبطة باستخداماتهم الشخصية لتسهيل مهام الحياة اليومية، ومن أبرز هذه المنتجات ساعة هواوي الجديدة، التي تأتي بـ3 أشكال جديدة اثنان منها مستطيلة، والثالثة دائرية الشكل، وتأتي إحداهم بإطار لامع مقاوم للصدأ وخاصية Huawei Share OneHop، والثانية بإطار غير لامع محكم، أما الثالثة وهي التي يطلق عليها مجموعة وجوه القمر، تأتي بجسم من التيتانيوم، وزجاج الياقوت وغلاف خلفي من السيراميك ووظيفة وجوه ساعة HUAWEI Share OneHop1.

بطارية ساعة هواوي الجديدة

تعمل ساعة هواوي الجديدة بمستوى أداء مطور للبطارية، حيث يصل وزنها إلى 21 جرامًا، مما يجعلها رفيقًا مثاليًا طوال اليوم، وتتميز بهيكل ذي شرائح مزدوجة وخوارزميات موفرة للطاقة، تستمر في العمل لمدة 10 أيام، وبفضل تقنية الشحن السريع، يمكن للساعة أن تدعمك ليوم كامل من خلال شحن لمدة 5 دقائقن حسبما ذكرت شركة هواوي عبر موقعها الرسمي.

أشكال ساعة هواوي الجديدة

وتشمل الثلاث أشكال من ساعة هواوي الجديدة على كشف SpO2 طوال اليوم، وخاصية TruSeen ™ 4.0، ومراقب معدل نبضات القلب، وتذكير مستقر والمزيد 3، ويوجد بها أكثر من 100 وضع للتمرين، وتحذير الطقس ونظام GPS، ويتضمن الشكل الدرائري مكبر صوت ومكالمات بلوتوث، ويوجد بالشكل المستطيل تذكير للرسائل والتحكم في الموسيقى، وتتميز الساعات الثلاث بمقاومة للماء.

إمكانيات ساعة هواوي الجديدة

وتأتي ساعة هواوي الجديدة بشاشة مقاس 1.64 بوصة دقة عالية الوضوح 280، ويوفر السطوع التلقائي إمكانية رؤية أفضل في ضوء الشمس، وإطار مصنوع من ألياف بوليمر غير لامعة محكمة ويتسم بالسلاسة والمتانة ويمتزج بأناقة مع الشريط الأنيق من السليكون، وهذه الساعة رفيق مثالي في الرياضة أو الارتداء العادي.

وتسمح واجهات ساعة هواوي الجديدة التعبير عن الأسلوب الشخصي والمزاج، كما يمكن تجديد نمط الحياة اليومية وإضفاء الطابع الشخصي على الساعة لتلائم المظهر اليومي الخاص بكل شخص على حسب واجهاتها الملونة، بالإضافة إلى الواجة الرسمية ويمكن تخصيص صورة شخصية من على الهاتف المحمول.