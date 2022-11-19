طالب بجامعة المنصورة يشارك في مسابقة هواوي بتطبيق لعلاج مشاكل الكلام

يشارك حمزة أبو الخير، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة في جامعة المنصورة، بتطبيق للهاتف المحمول، في التصفيات النهائية لمسابقة ابتكار عالمية خاصة بشركة هواوي Apps Up.

ويعد الغرض الأساسي من التطبيق هو المساعدة في حل مشكلة النطق مثل اللدغات التي قد تكون سببًا في عدم دخول كليات معينة أو عدم القبول في بعض الوظائف أو سببًا في الإصابة بمشاكل نفسية بسبب السخرية والتنمر.

تطبيق يعالج مشاكل النطق

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان لها، تشجيعها أبنائها الطلاب وتنمية مهاراتهم في الإبداع والابتكار، موضحة أن فكرة التطبيق تعالج هذه المشكلة وله أكثر من 5000 مستخدم نشط دون أي تسويق حتى الآن، ما يدل على انتشار المشكلة والبحث عن حلها.

ما هو تطبيق تطبيق «لثغة»

ويعد تطبيق «لثغة» تطبيق مبتكر فكرته غير متوفرة نهائيًا في أي تطبيق آخر، وهي ببساطة علاج مشاكل النطق بتقنية 2D التطبيق متوفر على «بلاي استور».

وتطبيق «لثغة» مؤهل للتصفيات النهائية في مسابقة ابتكار عالمية خاصة بشركة هواوي اسمها Apps Up، وينافس أمام 29 تطبيقًا آخر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا والمنافسة قائمة على عدد التصويتات العامة وأن الفوز متوقف على عدد التصويتات فقط.

وطالبت جامعة المنصورة الجميع بدعم الطالب عن طريق التصويت لصالح الطالب، ونشرت مقطع فيديو يوضح كيفية التصويت في المسابقة.