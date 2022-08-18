وزير القوى العاملة: استمرار التعاون مع هواوي لتفعيل منظومة التحول الرقمي

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بوفد شركة هواوي للتكنولوجيا برئاسة «أندي ديو ين»، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمنطقة شمال إفريقيا، لمناقشة التعاون المشترك بين الوزارة والشركة.

تفعيل منظومة التحول الرقمي

وأكد الوزير استمرار التعاون في الملفات المشتركة، خاصة وأن الدولة المصرية تستهدف تفعيل منظومة التحول الرقمي وزيادة الوعي التكنولوجي لدى الشباب خاصة، وأن وظائف المستقبل ستشهد التوسع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بقطاعات الإنتاج المختلفة.

فى مستهل اللقاء رحب الوزير، بوفد الشركة الحضور، مؤكداً العلاقة الوطيدة التي تجمع وزارة القوى العاملة وشركة هواوي فى العديد من مجالات عمل الوزارة، وتطوير منظومة التدريب المهني وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية بإضافة تدريب على النظم التكنولوجية للشباب الخريجين على وظائف المستقبل الرقمية وفق بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين.

تطوير مركز المعلومات

وأوضح الوزير أن شركة هواوي لها العديد من الأعمال التي ساهمت فيها بالعمل مع الوزارة، وخاصة تطوير مركز المعلومات، والتي تركت فيه بصمة واضحة من تحديث للنظم المعلوماتية وبرامج العمل وتطوير البنية الأساسية له، من أجل تحقيق أداء أفضل في جميع ملفات عمل الوزارة.

وقال وزير القوي العاملة: «نمر بمرحلة التحول الرقمي في مصر، والوزارة بشكل خاص، والتعاون مع هواوى سينهي العمل فى أسرع وقت وسيكون الناتج عظيمًا»

ومن جانبه قدم رئيس وفد الشركة التهنئة لوزير القوى العاملة على منصبه الجديد، واستعرض كافة مجالات التعاون التي تمت خلال الفترة الماضية مع وزارة القوى العاملة كجزء من التعاون الشامل بين الشركة والحكومة المصرية، مؤكدا أن الشركة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للمواهب في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال رئيس الوفد: «الشركة تعمل على برنامج تدريب الشباب على عدد من البرامج المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتماد المتميزين منهم ليكونوا مدربين».

حضر اللقاء من جانب الوزارة حضر حسين صبري البكباشي مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، ومن جانب هواوي مابن الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي لشركة هواوي مصر، وهمت منصور مسئول العلاقات الحكومية، وعمرو زايد الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي مصر.