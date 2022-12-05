حزب التجمع يشيد بافتتاح الرئيس السيسي لمحور التعمير: نقلة نوعية هائلة

أشاد عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشروعات القومية ومن بينها محور التعمير «محور المشير فؤاد أبو ذكري»، صباح اليوم.

مصر قادرة على تجاوز الصدمات الخارجية

وقال «فؤاد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن افتتاح المشروعات الكبرى في مصر في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، يؤكد أن مصر في عهد الرئيس السيسي قادرة على تجاوز تلك الظروف، وأن هناك إرادة سياسية حاضرة، وإدارة نوعية ومتميزة استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة على الأرض.

امتداد العمران المنظم

وأشار مساعد رئيس حزب التجمع، إلى أن هذه الإنجازات تحقق نقلة نوعية هائلة وتفتح آفاقا تنموية جديدة تتفق مع الامتداد العمراني المنظم، الذي يراعي حقوق المواطن المصري في الحياة داخل تجمعات سكنية تليق بما نأمله في الجمهورية الجديدة.

وتابع، أن هذه الجهود تأتي بعد سنوات طويلة من الحياة وسط العشوائيات والتكدس السكاني، وهذا ما يشير أيضا إلى أن الدولة كما تستثمر في الحجر، فهي حريصة أيضا على الاستثمار في البشر، والمؤكد أن مثل هذه المشروعات العملاقة تجعل الجميع أكثر تفاؤلا بالمستقبل.