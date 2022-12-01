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حزب التجمع: «المنصورة الجديدة» تؤكد قدرة الدولة على مواجهة النمو السكاني

كتب:

عمرو صالح
02:17 م | الخميس 01 ديسمبر 2022
عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع

عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع

أشاد عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب بمشروع مدينة المنصورة الجديدة الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، بمحافظة الدقهلية مشيرا إلى أنَّ بناء المدن الجديدة واتباع سياسة الزحف العمراني نحو الصحراء أصبح أمر حتمي خلال المرحلة الحالية.

المشروعات القومية

وأوضح «مغاوري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية ستسهم بشكل كبير في تخفيف التكدس السكاني بجميع عواصم محافظات الجمهورية، خاصة مع تفاقم الزيادة السكانية التي تتطلب زيادة المدن والخدمات.

ميع الخدمات الحياتية للمواطن

وأثنى نائب رئيس حزب التجمع على مدينة المنصورة الجديدة التي تمّ افتتاحها صباح اليوم، قائلًا إن مدينة المنصورة الجديدة تشمل جميع الخدمات الحياتية للمواطن، وذلك فضلًا عن الجامعة الأهلية التي من شأنها منح فرصة كافية للطلاب للالتحاق بكلياتهم التي يرغبون فيها.

واختتم نائب رئيس حزب التجمع حديثه، مطالبًا بضرورة التوسع في الزحف نحو الصحراء، وإقامة المدن الجيدة التي من شأنها توفير فرص عمل للشباب وتوسيع قاعدة الكتلة السكنية على أكبر مساحة ممكنة.

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