أمين عام حزب «حماة الوطن»: محور التعمير نقلة نوعية تسهل الحركة المرورية

أشاد اللواء طارق نصير أمين عام حزب «حماة الوطن» ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لمحور التعمير بالإسكندرية الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي حتى طريق «سيدي كرير - مطروح - برج العرب» بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه، وهو ما يؤكّد حرص الدولة المصرية على التوسع في إنشاء شبكة طرق عالمية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

المحاور الجديدة تسهل الحركة المرورية

وأكّد اللواء طارق نصير، في بيان صادر اليوم، أنَّ استمرار الدولة المصرية في إنشاء مشروعات قومية كبرى نقلة نوعية ضخمة تسهم في افتتاح آفاق تنموية جديدة، مضيفًا أنَّ المحاور الجديدة تسهل الحركة المرورية وتخفف العبء على كاهل المواطن المصري مع توفير فرص عمل للشباب.

يجب عدم الالتفات للشائعات

وأثنى «نصير» على ما أكّده السيسي بأنَّ الدولة المصرية حرصت على عدم زيادة الأسعار على المواطن رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، والذي دعا أغلب دول العالم لتحميل مواطنيها زيادة الأسعار، داعيًا المواطن إلى عدم الالتفات إلى الشائعات والوقوف خلف القيادة السياسية حتى نتخطى كل العقبات والمشكلات التي تواجه الدولة المصرية لبناء جمهورية جديدة تتناسب مع امال وطموحات المصريين.