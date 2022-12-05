حبس موظف لاتهامه بالاتجار في المخدرات وحيازة 3 كيلو هيروين بشبين القناطر

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار في المخدرات، وضبط 3 كيلو هيروين وسلاح ناري بحوزته، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريز المضبوطات، وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.

ضبط موظف بحوزته هيروين بشبين القناطر

كان ضباط مباحث مركز شرطة شبين القناطر تمكنوا من ضبط موظف وبحوزته كمية من الهيروين المخدر تزن حوالي 3 كيلو جرامات، وسلاح ناري طبنجة، وكمية من الطلقات، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

سقوط موظف بـ3 كيلو هيروين

وتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتمكن النقيبين محمد مجدي ومحمد مأمون من ضبط المدعو «ع ر ع»، وبحوزته كمية من الهيروين المخدر زنة حوالي 3 كيلو جرامات، وطبنجة 9 م وخزينة وطلق ناري من ذات العيار، ورخصة مزورة، وتولت النيابة التحقيق.

وبمواجهة المتهم، اعترف أمام جهات التحقيق بأن المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية تجارته.