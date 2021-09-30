حبس عاطل ضبط بحوزته مخدرات بـ10 ملايين جنيه في شبين القناطر

أمرت نيابة شبين القناطر بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، بحبس عاطل اليوم، بعد ضبطه وبحوزته مخدرات وأسلحة نارية تقدر قيمتها بـ10 ملايين جنيه، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

كانت معلومات سرية، وردت لأجهزة أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومباحث المخدرات بنشاط عاطل من أسرة إجرامية في بيع المواد المخدرة تحت حماية السلاح.

تفاصيل ضبط مخدرات بـ 10ملايين جنيه بالقليوبية

تشكل فريق بحث بإشراف اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وقاده اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي، وجرى مداهمة وكر المتهم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر حال تواجده بمسكنه، وضبط بحوزته كمية من المخدرات عبارة عن 48 أسطوانة لمخدر الهيروين زنة 12 كيلو جرام و 2 كيلو جرام من مخدر الكوكايين وكيلو من مخدر الآيس، وبندقية آلية وعدد من الطلقات ومبلغ مالي تجاوز 460 ألف جنيه، وهاتف محمول و3 قطع مشغولات ذهبية وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 10 ملايين جنيه.

حبس 23 تاجر مخدرات ضبطوا في حملة بالقناطر الخيرية

في سياق متصل قررت نيابة القناطر الخيرية برئاسة المستشار محمد فايد حبس 23 تاجرا من تجار المخدرات في 16 قضية خلال حملة أمنية نفذتها مديرية أمن القليوبية استهدفت قريتي «الخرقانية و الخرس»، بدائرة مركز شرطة القناطر، أسفرت عن ضبط المتهمين الـ23 وكميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة المتهمين، فضلا عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 10 متهمين وتنفيذ 7206 حكما قضائيا متنوعا.