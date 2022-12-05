25 ديسمبر.. موعد احتفال الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد

تبدأ الكنيسة الكاثوليكية صوم الميلاد 10 ديسمبر الجاري، والذي يستمر لمدة 15 يوما وينتهي ليلة عيد الميلاد 25 ديسمبر الجاري، إذ تحتفل الطوائف الأقباط الكاثوليك والإنجليكانيون والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، بعيد الميلاد، وفقًا للتقويم الغربي، في الـ25 من ديسمبر 2022

الاحتفال بعيد الميلاد بالكنائس

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، صلاة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، مساء 24 ديسمبر الجاريأما الكنيسة الأسقفية بمصر، فيترأس المطران سامي فوزي مطران الكنيسة الإنجليكانية، احتفال ليلة عيد الميلاد في الـ24 ديسمبر الجاري في موعده الثامنة مساء.

أما كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر، فيترأس البابا ثيودوروس الثاني، بابا الإسكندرية للروم الأرثوذكس، قداس عيد الميلاد المجيد، وفقا للتقويم الغربي، صباح 25 ديسمبر الجاري، في كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بالقاهرة.

موعد الصوم في الكنائس

وتختلف الطوائف الكنسية فى موعد بدء صوم الميلاد، فتبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس الصيام يوم 15 نوفمبر وحتى 25 ديسمبر ويبلغ مدة صوم شعبها 40 يومًا، وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصيام يوم 25 نوفمبر وحتى 7 يناير لمدة 40 يومًا، بالإضافة إلى 3 أيام صامها الأنبا ابرآم بن زرعه السريانى البطريرك الـــ62 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والشعب القبطى معه قبل معجزة نقل جبل المقطم.

وتصوم الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية مدة الصوم أربعين يومًا بدءًا من 26 نوفمبر حتى 5 يناير والاحتفال بعيد الميلاد المجيد 6 يناير.

أما عن كنيسة السريان الأرثوذكس، فاختصرت مدة الصوم وجعلت مدته 25 يومًا، بدءًا من 1 ديسمبر حتى 24 من نفس الشهر، ويكون الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر.

وعن كنيسة الروم الكاثوليك، فاختصرت مدة الصوم أيضا وجعلته 15 يومًا، بدءًا من 10 ديسمبر حتى 24 ديسمبر، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد 25 ديسمبر.