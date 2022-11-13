«التجارة والصناعة»: 150% نموا في صادرات مصر البترولية خلال 9 أشهر

حققت صادرات مصر من المنتجات البترولية ارتفاعا بنسبة 150% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات حديثة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة.

وأظهرت البيانات أن قيمة صادرات القطاع بلغت 9.4 مليار دولار، مقارنة بـ3.7 مليار دولار في العام الماضي.

وكشفت الأرقام التي تضمَّنها تقرير اتجاهات الصادرات المصرية، أن تركيا استوردت غاز مسال من مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، وإسبانيا بقيمة 1.4 مليار دولار.

قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات

وبحسب التقرير، بلغت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات 6.9 مليار دولار، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 382.9%، وبأهمية نسبية من إجمالي قيمة الصادرات 19.2%، كما بلغت صادرات زيوت النفط والزيوت من المواد المعدنية 2.4 مليار دولار، مقارنة بـ 2.3 مليار دولار، بنمو 6.4%، وبأهمية نسبية 6.8% من إجمالي قيمة الصادرات.

وتسعى مصر لزيادة صادراتها من الغاز إلى 10 مليارات دولار خلال العام الجاري، وفقا لتصريحات طارق الملا، وزير البترول، مطلع الشهر الجاري.

صادرات الغاز الطبيعي المصري

وكانت صادرات الغاز الطبيعي المصري، قفزت بنسبة 406% خلال العام المالي 2021-2022، لتصل إلى 6.7 مليار دولار.

زيادة قيمة الصادرات

وساهم ارتفاع أسعار الغاز بأوروبا في زيادة قيمة الصادرات، في ظل ارتفاع الطلب من جانب الأسواق الأوروبية، نتيجة الأزمة الطاحنة التي نشبت عقب قطع أغلب الإمدادات الروسية من الغاز إلى القارة.

مصر تجني نحو 500 مليون دولار شهريا

وفي سبتمبر الماضي، قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مصر تجني نحو 500 مليون دولار شهريا من صادرات الغاز الطبيعي، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى زيادة هذا الرقم لمليار دولار خلال الفترة المقبلة.