التجارة والصناعة: 7% نموا في صادرات مصر إلى أوروبا عن العام الماضي

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية بنسبة 7% لتصل إلى 13.5 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بـ 8.3 مليار دولار عام 2014، وقال تقرير اتجاهات الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة مؤخرا إن هناك تركيزا في الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية، حيث تبلغ الأهمية النسبية لـ10 أسواق تصديرية لمصر في أوروبا، بنسبة 85.5%، من إجمالي قيمة صادرات مصر لأوروبا العام الماضي.

ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية

كشف التقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن نسبة مساهمة إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية ارتفعت إلى 33.2% من إجمالي قيمة صادرات مصر عام 2021، مقارنة بـ 31.1% في العام 2014.

رصد التقرير التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية في أوروبا، حيث تمثلت أهم الأسواق الأوروبية الأسرع نموا في استيراد المنتجات المصرية خلال الفترة من 2014 / 2021 في أيسلندا بمعدل نمو 83.7%، تلتها سلوفاكيا بنسبة 70.4%، وكرواتيا بنسبة 73.5%، والمجر بنسبة 26.1%، ومالطة بنسبة 24%، ثم اليونان 16.8%، وإسبانيا بنسبة 16.4%.

قائمة أهم الدول الأوروبية المستوردة من مصر

وبحسب التقرير فإنه جرى رصد تركز في الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية، حيث جاءت إيطاليا في المرتبة الأولى بقائمة أهم الدول الأوروبية المستوردة من مصر بقيمة 2.5 مليار دولار، وبأهمية نسبية 19%، من إجمالي قيمة الصادرات لأوروبا، تلتها إسبانيا في المرتبة الثانية بقائمة أهم الدول المستوردة بقيمة 1.6 مليار دولار وبأهمية نسبية 12.5%، ثم مالطة في المرتبة الثالثة التي استوردت من مصر بقيمة 1.6 مليار دولار، بأهمية نسبية 12%، واليونان بقيمة واردات 1.4 مليار دولار وبأهمية نسبية 10.4%.

وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة بقائمة أهم الدول الأوروبية المستوردة من مصر بقيمة بلغت مليار دولار، 7.8%، ثم فرنسا في المرتبة السادسة بقيمة واردات 928.4 مليون دولار، وبأهمية نسبية 6.8%، وبمعدل نمو 1.5% خلال الفترة من 2014 إلى 2021.

واحتلت ألمانيا المرتبة السابعة بقيمة واردات من مصر بلغت 821 مليون دولار وبأهمية نسبية 6%، ومعدل نمو 2.9%، وجاءت بعدها هولندا في المرتبة الثامنة بقيمة 629.8 مليون دولار، بأهمية نسبية 4.6%، ومن بعدها بلجيكا في المرتبة التاسعة بقيمة 405.9 مليون دولار بأهمية نسبية 3%، ونمو 2.3%، وجاءت روسيا في المرتبة العاشرة بقيمة 402.3 مليون دولار بأهمية نسبية 2.9%، ومعدل نمو 1.8%.