تحصين 23 ألفا و970 طائرا في كفر الشيخ ضد الأمراض الوبائية

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، بمحافظة كفر الشيخ، تحصين تحصين 23 ألفا و970 طائرا ضد عدد من الأمراض الوبائية، كما تم تحصين 4650 طائرا بلقاح أنفلونزا الطيور، وذلك في إطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور.

سحب عينات لعدد من الطيور

وأضاف «بشار»، عبر بيان اليوم، إن الحملات البيطرية والمنتشرة بربوع محافظة كفر الشيخ تمكنت من تطهير 3 أسواق، و7 «رياشات»، بهدف الحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم أخذ 84 عينة من 8 مزارع بإجمالي 22 ألفا و500 طائر، حفاظا على الثروة الداجنة، فضلا عن منح 17 تصريحا لنقل طيور حية، وكذلك سحب 36 عينة من طيور متنوعة للتأكد من خلوها من أي أمراض.

حملات بيطرية في قرى ومراكز المحافظة

يذكر، أن مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ نظمت خلال الشهر الجاري عددا من الحملات البيطرية على مستوى نطاق قرى ومراكز الإقليم، بهدف تحصين الماشية، من الأبقار والجاموس، والماعز، والأغنام، والطيور الحية.