تحصين 236 ألف رأس ماشية وطائر ضد الحمى القلاعية والأوبئة في كفر الشيخ

أسفرت حملات مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، عن تحصين 198 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بمدن وقرى المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

تحصين 38 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية

ونجحت الحملات أيضا في تحصين نحو 38 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية، وتحصين 4600 طائر بلقاح أنفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير 9 أسواق، و17 رياشة، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، وجرى سحب 30 عينة «قبل البيع» من 3 مزارع بإجمالي 15 ألف طائر، حفاظاً على الثروة الداجنة، بالإضافة إلى إصدار 13 تصريح نقل طيور حية.

ضبط 521 عبوة أدوية بيطرية محظورة ومنتهية الصلاحية

وتمكنت حملة مديرية الطب البيطري، من ضبط 35 صنف أدوية بيطرية بإجمالي 521 عبوة ما بين محظورة ومنتهية الصلاحية، وجرى تحرير محاضر للمخالفين، برقمي 25651 و25652 لسنة 2022، جنح مركز سيدي سالم.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد بشار مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن المديرية نظمت حملات توعية ولقاءات إرشادية عن أهمية المسح التناسلي والتحصين الدوري للمواشي والطيور ضد الأمراض المعدية والحصول علي كوب لبن آمن.