تحصين 25 ألف رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية والمتصدع» في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ انتشار حملات تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، بالإضافة لأعمال الترقيم، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، بإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

حملات مكثفة لتحصين الماشية

ومن ناحيته، قال محافظ الإقليم، في بيان صحفي له اليوم، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيد، والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات وتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

تحصين 25 ألف و631 رأس ماشية

وأشار إلى أنه تم تحصين 25 ألف و631 رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، والمستهدف من الحملة تحصين وترقيم 221 ألف رأس ماشية، كما وجه أيضاً علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بمشاركة 105 لجنة متخصصة، مشيداً لاستجابة المواطنين للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وأوضح، الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، إن المديرية بدأت حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالقرى والمراكز، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية والترقيم للماشية.