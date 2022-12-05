جامعة طيبة التكنولوجية تنظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع «شفاء الأورمان»

نظمت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، اليوم الاثنين، حملة للتبرع بالدم في مقر الإدارة الطبية بالجامعة، لصالح مرضى السرطان، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين، محمد موسى، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد يعقوب، مدير بنك الدم بالمستشفى، ومصطفى خليفة، منسق الحملة.

حملة للتبرع بالدم

وتفقد الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة بالأقصر، أعمال الحملة، مشيدا بالإقبال الكبير من الطلاب على التبرع بالدم، موجها الشكر للمستشفى على تنظيم هذه الحملة، مشيرا إلى أهمية تعظيم حملات التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين، ولا سيما مرضى السرطان، ما يمثل دعوة لحب العطاء والاستجابة للواجب الإنساني عبر تقديم الدم لمن يحتاجونه، وأهمية العمل التطوعي بوجه عام وحملات التبرع بالدم بوجه خاص والتي تأتي تعزيزا لدور الجامعة تجاه مجتمعها.

تعاون بين الأورمان وجامعة الأقصر

من جانبه أوضح الدكتور محمد يعقوب، أن الحملة تأتي في إطار التعاون المشترك بين مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر والجامعة، لاستكمال الخدمة الطبية للمرضى بالمستشفى، مؤكداً أن المستشفى حريص على التواجد في كل الكليات لنشر ثقافة التبرع بالدم بين طلاب الجامعة مع عمل كافة التحاليل الفيروسية وصورة الدم الكاملة والفصائل لكل متبرع وإخطاره بالنتيجة في خصوصية كاملة.