فارس مصطفى بعد غنائه في افتتاح المنصورة الجديدة: مبسوط إني شرفت بلدي الأقصر

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على لقاء الشباب ودعمهم في مختلف المناسبات والمؤتمرات، وتنمية مواهب الشباب، كما وصفهم دائما بأنهم الأمل والحلم والمستقبل، وهذا الدعم واضحًا في كل مناسبة أو افتتاح لأى مشروع يقوم به فخامة رئيس الجمهورية، وآخرهم في حفل افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، حيث شهد الحفل فقرة غنائية لمواهب برنامج «الدوم»، بمشاركة كورال جامعة المنصورة.

أدى شباب الموهوبين من الدوم فقرة غنائية منوعة، واختتم الفقرة الشاب الموهوب، ابن محافظة الأقصر، فارس مصطفى، حيث أدى أغنية للفنانة الراحلة وردة، من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي، بمشاركة، شريف محمد فؤاد، وعبد الرحمن صابر.

مصطفى: لو غنيت جملة واحدة قدام الريس كفاية

وعن مشاركته في الحفل، يقول فارس: «عندما تم تبليغي بوقوع الاختيار علي بالمشاركة في الحفل، وأداء الأغنية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، شعرت بالفرح والفخر الشديد، وأن فنان مثلي ما زال في بدايته الفنية، ويشارك في الغناء أمام الرئيس، فذلك شيء عظيم ودعم كبير من الرئيس، حتى لو أديت جملة واحدة أمامه».

ويضيف أنها مشاركة رائعة، وعند وقوفه أمام الرئيس على المسرح، كان غير مصدق هذه اللحظة، وأن الله حقق له حلما طالما انتظره: «كنت فخورًا جدًا بأنني شرفت مدينتى، الأقصر، وشاركت في حفل بحضور رئيس الجمهورية»، حيث شعر أن أداءه لأغنية «على الربابة بغني» أعجب الرئيس، الذى ظهرت عليه علامات الإعجاب، وذلك في حد ذاته نجاح كبير بالنسبة له، ودافع عظيم لإكماله المسيرة في مجال الغناء، وتلقى العديد من المكالمات والرسائل من أهله في الأقصر، ليهنؤوه على أدائه في الحفل، وكانوا جميعًا سعداء بمشاركة ابنهم في حفل كبير كهذا، يحضره رئيس الجمهورية.

فارس مصطفى نجم برنامج الدوم

يذكر أن فارس مصطفى، من محافظة الأقصر، يدرس حاليًا في كلية الدراسات الإسلامية، ظهرت موهبته منذ طفولته، وتربى في أسرة ساعدته وحببته في مجال الإنشاد الدينى، والموشحات وتلاوة القرآن الكريم، وشارك في برنامج الدوم، أكبر برنامج تلفزيوني مصري يبحث عن الموهوبين من الشباب في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، من مختلف محافظات الجمهورية، حيث وتميز فارس بصوته الفريد، الذى وصفه حكام الدوم بالنجوم القدامى، ووصل إلى مرحلة التصفيات، من بين 200 متسابق.